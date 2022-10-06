Продвижение ВСУ на севере Херсонской области удалось остановить | 360°

Спецоперация 06 октября 2022, 11:27 Поделиться Telegram

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Viber Продвижение ВСУ на севере Херсонской области удалось остановить Замглавы ВГА Стремоусов: ВС России дали отпор ВСУ в Херсонской области РИА «Новости»

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Продвижение ВСУ на севере Херсона удалось остановить, рассказал РИА «Новости» замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов. На Херсонском направлении «все под контролем», констатировал он.

«Продвижение укронацистов и иностранных наемников в северной части региона остановлено на рубежах обороны, выстроенной нашими военными. Благодаря слаженной работе министерства обороны и Росгвардии на Херсонском направлении все под контролем, никакой паники нет», — подчеркнул Стремоусов.

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ВС России «стоят насмерть» и сдерживают натиск «хорошо вооруженных нацистов», среди которых много иностранных наемников, добавил замглавы ВГА.

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По его словам, ВСУ заняли несколько прифронтовых сел со стороны криворожского направления, но со стороны николаевского все их попытки пойти в атаку заканчиваются крахом на подступах к Херсонской области.

«Серая зона, где якобы нацисты закрепились, — это была территория, на которой не было рубежей обороны. Сейчас все подошло к рубежам, и наша армия героически держит оборону, несмотря на превосходящие силы противника», — пояснил Кирилл Стремоусов.

Украинские нацисты «застопорились», сообщил он.

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