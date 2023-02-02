Спецоперация 02 февраля 2023, 12:28 Продвижение российских войск в зоне СВО связали с мощностью западного оружия Глава МИД Лавров назвал целью спецоперации отвод ВСУ на безопасное для России расстояние РИА «Новости»

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Присутствующие в зоне проведения специальной военной операции войска стремятся отодвинуть украинские силы на достаточное расстояние для обеспечения безопасности России. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Глава ведомства пояснил: чем более мощное и дальнобойное оружие украинские боевики получают от стран Запада, тем дальше их нужно отодвигать от российской территории.

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«Если сейчас мы стремимся отодвинуть артиллерию украинских вооруженных сил на такое расстояние, которое не будет создавать угрозу для наших территорий, то чем дальнобойнее оружие поставляется киевскому режиму, тем дальше нужно будет его отодвигать», — заявил Лавров.

Министр добавил, что сегодня страны Запада вместе с поставками военной техники посылают на Украину специальные боевые расчеты. Обучить за столь короткий срок украинских боевиков пользоваться новым оружием невозможно, поэтому вместе с техникой Запад шлет инструкторов, которые выступят в качестве наемников.