Спецоперация 03 марта 2024, 14:36 Продвижение российских военных в зоне СВО признали в США Офицер Макгрегор: ВС РФ продвигаются вперед, почти не встречая сопротивления ВСУ РИА «Новости»

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Российские военные уверенно продвигаются вперед во всей зоне конфликта, встречая лишь слабое сопротивление со стороны ВСУ. Об этом в эфире программы BCM Podcast в социальной сети X заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

«Украинские военные оставили большинство позиций на поле боя. Русские верно идут вперед, в большинстве случаев встречая лишь несерьезные попытки дать отпор или вовсе не сталкиваясь с сопротивлением ВСУ», — сказал он.

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Макгрегор добавил, что Украина потеряла себя в качестве нации, поскольку большинство граждан либо уже покинули страну, либо погибли в бессмысленных боях.

Ранее бывший американский офицер допустил, что Россия в ходе наступления возьмет под свой контроль Харьков и Одессу.

Президент Украины Владимир Зеленский советовал эвакуированным из Харькова жителям не возвращаться в дома. По его словам, у ВСУ будет не так много возможностей для обороны города.