04 апреля 2023, 11:02
Продвижение российских военных в центре Артемовска подтвердили в США
ISW подтвердил продвижение российских военных в центральной части Артемовска
Российские военные продвинулись в центральной части Артемовска. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).
Аналитики отметили, что бойцы ЧВК «Вагнер» взяли под контроль администрацию Артемовска. Они также предположили, что российские подразделения продолжат закрепляться в центре города и начнут продвижение в его западную часть, которую сейчас контролируют Вооруженные силы Украины.
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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в понедельник сообщил о поднятии российского флага над городской администрацией Артемовска. По его словам, юридически это означает взятие города.
Военный аналитик Василий Дандыкин заявил о скором взятии Артемовска российской армией. Он рассказал, что бои в городе будут продолжаться, но «многомесячная эпопея» скоро будет завершена, сообщили «Известия».
Специальная военная операция РФ на Украине
Артемовск
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