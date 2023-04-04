Спецоперация 04 апреля 2023, 11:02 Продвижение российских военных в центре Артемовска подтвердили в США ISW подтвердил продвижение российских военных в центральной части Артемовска РИА «Новости»

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Российские военные продвинулись в центральной части Артемовска. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики отметили, что бойцы ЧВК «Вагнер» взяли под контроль администрацию Артемовска. Они также предположили, что российские подразделения продолжат закрепляться в центре города и начнут продвижение в его западную часть, которую сейчас контролируют Вооруженные силы Украины.

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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в понедельник сообщил о поднятии российского флага над городской администрацией Артемовска. По его словам, юридически это означает взятие города.

Военный аналитик Василий Дандыкин заявил о скором взятии Артемовска российской армией. Он рассказал, что бои в городе будут продолжаться, но «многомесячная эпопея» скоро будет завершена, сообщили «Известия».