Продукцию Запорожья начали сертифицировать как ДНР и РФ

Продукцию, произведенную на подконтрольной вооруженным силам РФ части Запорожской области, стали сертифицировать как выпущенную в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Российской Федерации. Об этом ТАСС рассказал член военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

«Нас очень хорошо услышал Сергей Владиленович Кириенко, после его визита начали решаться многие проблемы, текущие вопросы. <...> Например, сертификация продукции, когда она уже не украинская, но еще не российская. <...> Часть идет как продукция ДНР, часть — как российская, в индивидуальном порядке решается», — сказал Рогов.

Он добавил, что «приведение к единой системе» является «вопросом считанных недель». Чиновник позитивно оценил работу сотрудников Минпромторга РФ, которые «очень быстро, качественно, хорошо погружаются в проблемы».

«Сами спрашивают, сами ищут варианты решения, уточняют у нас. Одно удовольствие взаимодействовать», — отметил Рогов.

Ранее чиновник сообщал, что власти подконтрольной войскам РФ части Запорожской области прорабатывают возможность проведения сертификации продукции промпредприятий в соответствии с российским законодательством, чтобы в дальнейшем поставлять ее в Россию, в том числе в рамках госзаказов.