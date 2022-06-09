Бойцы легендарного девятого полка ДНР, принимавшие участие в освобождении завода Ильича в Мариуполе, продолжают брать под контроль территорию возле Авдеевки и сжимать кольцо вокруг города. Взятие этого населенного пункта — стратегически важная задача, так как оттуда ВСУ ведут обстрелы Донецка. Когда их выбьют с позиций, атаки на столицу республики прекратятся. Сегодня гуманитарная миссия Подмосковья доставила бойцам предметы первой необходимости и средства связи.

«У нас какая сейчас история. Мы пока вот в тишине стоим, ну как, в тишине. Нас обстреливают, у нас не получается быстро двигаться, как на севере. Мы потихонечку, бережем людей, нам еще страну восстанавливать. Освободил Новоселку Вторую Донецкий первый армейский корпус, взяли под контроль трассу Ясиноватая — Константиновка, но не всю, часть, ту, которая как раз возле Авдеевки, и пытаемся все больше брать ее под контроль, пытаемся все дальше двигаться, закрывать в кольцо, тяжело, но пробуем», — рассказал «360» командир полка Спартак.

Он поблагодарил за гуманитарную помощь — и за продукты, и особенно за средства связи. По его словам, бойцам сейчас очень нужны и тепловизоры, и средства ночного видения. Есть потребность в беспилотниках.

«Очень благодарим за всякие такие вкусности. Консервы рыбные, потому что у нас в основном тушенка, макароны. Большое спасибо за средства связи, нам, конечно, они очень нужны сейчас, и средства наблюдения. Если вдруг есть возможность — это тепловизоры и ночные средства видения и беспилотники», — добавил Спартак.

Он пояснил, что из-за действий противника БПЛА становятся фактически расходным материалом. Хотя их стараются беречь, но получается это не всегда. Но с беспилотниками полку намного проще.