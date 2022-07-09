Продавец в Одессе отказался обслуживать русскоязычного посетителя. Видео

В Одессе консультант в салоне связи отказался обслуживать посетителя, который говорил на русском языке. Продавец заявил, что будет его обслуживать только на украинском, потому что они находятся на территории Украины.

Мужчина объяснил, что пришел не для того, чтобы скандалить, а хотел оплатить мобильную связь и уточнить информацию по счету. В ответ на требования говорить по-украински он указал, что они находятся в Одессе.

«Да ты не на Украине, ты в Одессе, друг», — развел руками посетитель.

Он напомнил, что в Одессе многие говорят на русском языке и имеют на это право. Но продавец с ним отказался соглашаться. В пабликах в соцсетях, где появился этот ролик, утверждают, что вскоре русскоговорящего мужчину нашли сотрудники теробороны и заставили извиняться, а также вручили повестку в армию.

Осенью 2020 года одесский суд лишил русский язык статуса регионального. В этом году на Украине начали штрафовать за использование русского языка в сфере обслуживания.

Мэр Одессы Геннадий Труханов в июне заявил, что в городе нужно изменить все названия улиц, связанные с Россией. Также, по его мнению, необходимо перевести на украинский язык все наименования. При этом мэр выразил обеспокоенность из-за усиления антироссийских настроений. В то же время в своих соцсетях Труханов периодически переходит на русский.