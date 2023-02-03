Спецоперация 03 февраля 2023, 07:57 Проблемы со связью возникли у ВСУ в Артемовске — Марочко Подполковник ЛНР в отставке Марочко: проблемы со связью возникли у ВСУ в Артемовске РИА «Новости»

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Бойцы Вооруженных сил Украины столкнулись с проблемами со связью в Артемовске. Как следствие, у них возникли трудности с координацией действий на этом направлении. Об этом РИА «Новости» сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.

«В ходе активной фазы боевых действий на пунктах управления подразделениями вооруженных формирований Украины в населенном пункте Артемовск все чаще стала пропадать как спутниковая, так и радиосвязь», — сказал он.

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Марочко отметил, что из-за этого ВСУ теряют возможность оперативно управлять войсками. В итоге у украинской армии нарушается координация действий, все это приводит к росту потерь на фронте.

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По его словам, данные факты также способствовали нарастанию панических настроений в армии противника. Причем это касается как офицерского состава украинских военных, так и рядового.

Ожесточенные бои за Артемовск продолжаются. По последним данным, командование ВСУ стало перебрасывать к городу свои резервы. По словам советника врио главы ДНР Игоря Кимаковского, российские военные заметили активное движение на этом направлении вечером 2 февраля.