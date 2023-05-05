Спецоперация 05 мая 2023, 10:52 Проблемы на Украине нельзя решить «заморозкой» конфликта — Лавров Глава МИД России Лавров: проблемы на Украине нельзя решить, «заморозив» боевые действия РИА «Новости»

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Проблемы на Украине нельзя решить путем заморозки боевых действий на линии соприкосновения. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Глава российского МИД подчеркнул, что проблема кроется глубже, а именно она состоит в желании западных стран сохранить превосходство и диктовать другим свои условия.

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«Все понимают, что без разрешения главной геополитической проблемы, которая заключается в стремлении Запада сохранить свою гегемонию и диктовать всем и вся свою волю, никаких кризисов ни на Украине, ни в других частях мира решить невозможно», — комментарий Лаврова опубликовал Telegram-канале телеканал «Звезда».

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель призвала Запад к переговорам с Россией, а также отказу от критике тех, кто к о них говорит.

Военный эксперт Дмитрий Дрозденко заявил, что после атаки беспилотниками на Кремль переговоры возможны только в случае капитуляции киевского режима и исключительно на российских условиях. При этом проводить ли их или нет, должно решить военно-политическое руководство России.