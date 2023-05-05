05 мая 2023, 10:52
Проблемы на Украине нельзя решить «заморозкой» конфликта — Лавров
Глава МИД России Лавров: проблемы на Украине нельзя решить, «заморозив» боевые действия
Проблемы на Украине нельзя решить путем заморозки боевых действий на линии соприкосновения. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Глава российского МИД подчеркнул, что проблема кроется глубже, а именно она состоит в желании западных стран сохранить превосходство и диктовать другим свои условия.
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«Все понимают, что без разрешения главной геополитической проблемы, которая заключается в стремлении Запада сохранить свою гегемонию и диктовать всем и вся свою волю, никаких кризисов ни на Украине, ни в других частях мира решить невозможно», — комментарий Лаврова опубликовал Telegram-канале телеканал «Звезда».
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель призвала Запад к переговорам с Россией, а также отказу от критике тех, кто к о них говорит.
Военный эксперт Дмитрий Дрозденко заявил, что после атаки беспилотниками на Кремль переговоры возможны только в случае капитуляции киевского режима и исключительно на российских условиях. При этом проводить ли их или нет, должно решить военно-политическое руководство России.
Сергей Лавров
Россия
Запад
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
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