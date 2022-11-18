Спецоперация 18 ноября 2022, 08:53 Пробивают бетон. Работу минометных орудий «Тюльпан» показали на видео Минобороны показало на видео боевую работу минометных орудий «Тюльпан» на спецоперации

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Минобороны России продемонстрировало кадры боевой работы расчета 240-милиметровго самоходного минометного орудия «Тюльпан» Центрального военного округа в зоне спецоперации. Видео появилось в соцсетях.

Снаряды «Тюльпанов» имеют крупный калибр. В силу этого, а также особенностей баллистики, они могут уничтожать бетонные сооружения до трех метров толщиной. Также орудия успешно ликвидируют опорные пункты и крупные укрепрайоны противника на значительном удалении от линии сопрокосновения. Масса снарядов — от 130 до 230 километров.

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После ударов «Тюльпаны» перегруппируют и откатывают в запасной район, чтобы избежать ответного огня.

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«Один выстрел сделали — сразу корректировка, чтобы противник нас не засек. Орудие попадает точно в цель», — рассказал начальник расчета самоходного миномета.

В запасном районе боекомплект пополняют, и снаряды продолжают наносить противнику огневое поражение уже с новой территории.