«Прятаться не собирались». Российские мобилизованные в Донецке признались, что рады исполнить долг | 360°

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«Прятаться не собирались». Российские мобилизованные в Донецке признались, что рады исполнить долг

Мобилизованные из Ростовской области рассказали, что обрадовались повесткам

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Мобилизованные военнослужащие из Ростовской области, прибывшие в Донецк, рассказали РИА «Новости», что были рады повесткам и хотят исполнить свой долг перед страной. Сейчас они проходят обучение на полигоне.

Владимир Свиридов из Новочерскасска сообщил, что служил в армии восемь лет назад, на «гражданке» был водителем, потом токарем. Его определили в разведку.

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«Я повестку очень ждал. Надо защищать родину, вернемся тогда с победой. Кормят хорошо, стреляю метко, домой не хочу. Будем побеждать», — отметил 25-летний военнослужащий.

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Тридцатилетний Евгений демобилизовался девять лет назад. Трудился оператором станков. Теперь его назначили разведчиком-гранатометчиком. Семья волнуется, но Евгений «прятаться не собирался», признался он.

Ровесник Евгения Максим из города Шахты был администратором отеля. Сейчас — рядовой, разведчик-снайпер.

«Настроение боевое. Родина в опасности, надо защищать», — сообщил Максим.

Еще один мобилизованный, Андрей, работал на производстве алюминиевых банок. Его призвали из станицы Заплавской, теперь он учится на пулеметчика. Утверждает, что «инструкторы хорошие, обучают замечательно».

«Мне очень нравится, очень интересно. Ведь мы прикрываем бойцов, которые идут впереди. Постараемся не оплошать», — заметил Андрей.

Армия

Частичная мобилизация в РФ

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