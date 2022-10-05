«Прятаться не собирались». Российские мобилизованные в Донецке признались, что рады исполнить долг | 360°

Спецоперация 05 октября 2022, 08:09 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber «Прятаться не собирались». Российские мобилизованные в Донецке признались, что рады исполнить долг Мобилизованные из Ростовской области рассказали, что обрадовались повесткам РИА «Новости»

Читать 360tv в

Мобилизованные военнослужащие из Ростовской области, прибывшие в Донецк, рассказали РИА «Новости», что были рады повесткам и хотят исполнить свой долг перед страной. Сейчас они проходят обучение на полигоне.

Владимир Свиридов из Новочерскасска сообщил, что служил в армии восемь лет назад, на «гражданке» был водителем, потом токарем. Его определили в разведку.

Реклама

«Я повестку очень ждал. Надо защищать родину, вернемся тогда с победой. Кормят хорошо, стреляю метко, домой не хочу. Будем побеждать», — отметил 25-летний военнослужащий.

Реклама

Тридцатилетний Евгений демобилизовался девять лет назад. Трудился оператором станков. Теперь его назначили разведчиком-гранатометчиком. Семья волнуется, но Евгений «прятаться не собирался», признался он.

Ровесник Евгения Максим из города Шахты был администратором отеля. Сейчас — рядовой, разведчик-снайпер.

«Настроение боевое. Родина в опасности, надо защищать», — сообщил Максим.

Еще один мобилизованный, Андрей, работал на производстве алюминиевых банок. Его призвали из станицы Заплавской, теперь он учится на пулеметчика. Утверждает, что «инструкторы хорошие, обучают замечательно».

«Мне очень нравится, очень интересно. Ведь мы прикрываем бойцов, которые идут впереди. Постараемся не оплошать», — заметил Андрей.

1 0 0 0 0 1