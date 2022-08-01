Призыв первой леди Ирландии к переговорам по Украине вызвал скандал

Первая леди Ирландии Сабина Хиггинс призвала Украину и Россию вернуться к переговорам. Парламентарии раскритиковали ее за это и потребовали, чтобы президент Майкл Хиггинс сделал официальное заявление по этому поводу, сообщило издание The Independent.

«Президента Ирландии призвали сделать заявление о спецоперации на Украине после того, как его жена написала противоречивое письмо о конфликте. Сабину Хиггинс обвинили в том, что она уравнивает действия Украины и России», — объяснил автор статьи.

Газета The Irish Times опубликовала открытое письмо первой леди, в котором призвала мировое сообщество убедить руководство Украины и России прекратить огонь и сесть за стол переговоров. Ирландские парламентарии раскритиковали ее, а также тот факт, что это письмо — личное мнение — опубликовали на официальном сайте главы государства.

Сенатор Джон МакГахон назвал письмо неуместным и бесполезным, а депутат Малкольм Бирн призвал Майкла Хиггинса сделать заявление о поддержке Украины и «о том, что мы возлагаем на Россию ответственность за конфликт».