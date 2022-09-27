Призванным резервистам танковой дивизии ЗВО торжественно вручили оружие в Подмосковье | 360°

Спецоперация 27 сентября 2022, 09:41 Поделиться Telegram

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Viber Призванным резервистам танковой дивизии ЗВО торжественно вручили оружие в Подмосковье Минобороны РФ: резервисты танковой дивизии ЗВО в Подмосковье получили оружие

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В танковой дивизии Западного военного округа в Московской области состоялась торжественная церемония вручения личного оружия резервистам, которые призваны из запаса в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщило Министерство обороны России.

В ведомстве уточнили, что каждый военнослужащий получил оружие в соответствии с занимаемой должностью.

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«В ближайшее время мобилизованные граждане приступят к занятиям по огневой, тактической и специальной подготовке на одном из военных полигонов округа», — отметили в Минобороны.

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В Подмосковье сегодня работает 30 военкоматов, которые проводят работу по призыву мобилизованных жителей региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что объявленная в России частичная мобилизация стала важной и ответственной работой, которую региональные власти проводят совместно с военными комиссариатами.

Частичная мобилизация началась в России на минувшей неделе.

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