Призванные в военкомат сотрудники IT-компании «РДЛ-Телеком» получат отсрочку | 360°

Спецоперация 14 октября 2022, 11:09 Поделиться Telegram

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Viber Призванные в военкомат сотрудники IT-компании «РДЛ-Телеком» получат отсрочку Минцифры: трое отправленных в военкомат сотрудников «РДЛ-Телеком» получат отсрочку РИА Новости

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Трое сотрудников московской IT-компании «РДЛ-Телеком» действительно получили повестки в рамках частичной мобилизации, но в ближайшее время им предоставят отсрочку. Об этом говорится в сообщении Министерства цифрового развития в Telegram-канале.

«Трое сотрудников IT-компании „РДЛ-Телеком“ получили повестки для отправки, но сейчас они дома и не призваны. Положенную отсрочку им оформят в ближайшее время», — сообщили в ведомстве.

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Минцифры подчеркнуло, что держит на личном контроле все проблемные случаи в рамках частичной мобилизации.

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Ранее источник в компании сообщил РБК, что еще в сентябре на сотрудников подали документы на отсрочку, которые оказались одобрены. Однако шестерым из них 11 октября все равно принесли повестки с приказом прибыть в военный комиссариат в Лефортово.

Компания «РДЛ-Телеком» имеет аккредитацию Минцифры и занимается разработкой программного обеспечения.

Президент Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации, в ВС РФ призовут лиц, уже прошедших срочную службу и обладающих востребованной военно-учетной специальностью.

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