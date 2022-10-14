Призванные в военкомат сотрудники IT-компании «РДЛ-Телеком» получат отсрочку | 360°

Все новости

Спецоперация

15 октября 2022, 21:59

Власти Новой Каховки рассказали о разрушении жилого фонда

Подмосковье

15 октября 2022, 21:51

Памятник чудотворцам Николаю и Спиридону открыли в Котельниках

Реклама

Знаменитости

15 октября 2022, 21:40

Башмет дал концерт в Подмосковье в поддержку призывников в рамках частичной мобилизации

Мир

15 октября 2022, 21:31

Франция взяла на подготовку украинских военных

Мир

15 октября 2022, 21:23

Генсек ОПЕК назвал верным решение о сокращении добычи нефти

Мир

15 октября 2022, 21:22

Украина увеличила доходы за счет теневого бюджета

Мир

15 октября 2022, 21:22

Испанские пенсионеры устроили митинг в Мадриде из-за снижения уровня жизни

Мир

15 октября 2022, 21:19

Маск предложил человечеству перестать целиться в себя ядерным оружием

Москва

15 октября 2022, 21:17

Началалась подготовка к строительству тоннеля на Южном участке МСД

Спецоперация

14 октября 2022, 11:09

Призванные в военкомат сотрудники IT-компании «РДЛ-Телеком» получат отсрочку

Минцифры: трое отправленных в военкомат сотрудников «РДЛ-Телеком» получат отсрочку

Читать 360tv в

Трое сотрудников московской IT-компании «РДЛ-Телеком» действительно получили повестки в рамках частичной мобилизации, но в ближайшее время им предоставят отсрочку. Об этом говорится в сообщении Министерства цифрового развития в Telegram-канале.

«Трое сотрудников IT-компании „РДЛ-Телеком“ получили повестки для отправки, но сейчас они дома и не призваны. Положенную отсрочку им оформят в ближайшее время», — сообщили в ведомстве.

Реклама

Минцифры подчеркнуло, что держит на личном контроле все проблемные случаи в рамках частичной мобилизации.

Реклама

Ранее источник в компании сообщил РБК, что еще в сентябре на сотрудников подали документы на отсрочку, которые оказались одобрены. Однако шестерым из них 11 октября все равно принесли повестки с приказом прибыть в военный комиссариат в Лефортово.

Компания «РДЛ-Телеком» имеет аккредитацию Минцифры и занимается разработкой программного обеспечения.

Президент Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации, в ВС РФ призовут лиц, уже прошедших срочную службу и обладающих востребованной военно-учетной специальностью.

Частичная мобилизация в РФ

1

0

0

0

0

2

Реклама

Реклама