Спецоперация 14 декабря 2022, 01:26 Призванные по мобилизации в ряды ВС РФ отразили пять атак на Купянском направлении РИА «Новости»: мобилизованные отразили пять атак ВСУ на Купянском направлении РИА «Новости»

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Мобилизованные военнослужащие наравне с контрактниками отражают атаки украинских солдат и наносят им урон. По словам бойцов, ВСУ «героически» исчезли с участка на Купянском направлении. Об этом сообщило РИА «Новости».

«И украинская пехота здесь, которая, вы видите, лежит. Осталась здесь, а остальные „героически“ исчезли отсюда», — рассказал один из военнослужащих.

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Речь идет о бое, в ходе которого бойцы ликвидировали несколько единиц бронетехники и десятки противников.

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Командир подразделения саперов признался, что попал в ряды ВС РФ в рамках частичной мобилизации. Все его подчиненные, так же как и он, прошли подготовку в течение месяца, а теперь выполняют боевые задачи в зоне спецоперации на Украине. И они не уступают военнослужащим, закончившим профильные учебные учреждения.

Ранее сообщалось, что более 150 активистов Общероссийского народного фронта отправились в зону СВО. Там они помогают жителям освобожденных территорий, раздавая гуманитарную помощь.