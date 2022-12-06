Спецоперация 06 декабря 2022, 12:53 Призванные по частичной мобилизации россияне схватили брошенных командиром украинских новобранцев Минобороны России: мобилизованные в первом же бою взяли в плен украинских новобранцев

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Российские солдаты в первом же бою взяли в плен группу военных с Украины. Мужчин тоже призвали по мобилизации, но бросили на поле боя. Младший сержант, старший стрелок штурмовой группы с позывным Туман рассказал об этом Минобороны России.

Он попал в зону конфликта недавно, по частичной мобилизации. Первый же бой, признался стрелок, оказался трудным.

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Бойцы заметили дом, в котором были солдаты Вооруженных сил Украины, и открыли огонь из тяжелых орудий. Пять украинских бойцов потратили боеприпасы и сдались, один к тому времени погиб. Их вывели на улицу, забрали оружие, бронежилеты и каски. Тем, кого ранили, оказали первую медицинскую помощь.

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«Взрослые мужики, тоже мобилизованные. Мы проверили их документы, тоже призваны недавно», — рассказал младший сержант.

Пленные признались, что не хотели воевать, но их заставили. Во время боя они остались одни — командир сбежал.

Тех, кто не захотел воевать, в ВСУ вновь стали расстреливать. Об этом журналистам рассказал офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко. Такие случаи произошли в Кременной, Сватове, Северске и Артемовске.