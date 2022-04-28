Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы «Соловьев Live» назвала идею США признать Россию страной — спонсором терроризма «мерой идиотического характера», сообщил ТАСС.

«Мы, безусловно, ничего не оставляем без ответа, и они должны это понимать», — сказала она.

Госдеп США рассмотрит внесение России в список стран — спонсоров терроризма. Процесс может занять несколько недель. Наделение государства этим статусом позволит Штатам наложить дополнительные санкции, запретить продажу оружия и технологий двойного назначения, снять иммунитет с дипломатов. В Госдуме уже предупредили, что внесение страны в этот список будет рассматриваться как намерение прекратить диалог.

Тем временем американские власти продолжили поставлять гаубицы, вертолеты, другое вооружение и технику украинским националистам, несмотря на недовольство его же производителей. Пентагон также открыл в Германии центр по контролю поставок оружия на Украину. Россия отправила ноту протеста с требованием прекратить накачивание украинских бойцов боеприпасами, однако в Белом доме не восприняли ее всерьез.