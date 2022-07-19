Признание обстрелов Донбасса станет одним из рычагов давления на руководство Украины

Жизни людей в Донбассе изменились восемь лет назад — с началом боевых действий. Тогда многие ушли в ополчение. Среди них были и родственники медиаменеджера, главы фонда «Сейчас», которая ведет Telegram-канал «Катруся», Кати Агранович. Ей было 15 лет, когда Донбасс стали обстреливать. Она рассказала «360», что никогда не скрывала ни свою позицию, ни то, из какой она семьи. С 2014 года девушке поступают угрозы. Однако она продолжает делать проекты в поддержку ЛНР и ДНР.

Далее — прямая речь.

Жизнь в условиях боевых действий

Жизнь давно поменялась в связи с боевыми действиями. Мне было 15 лет, когда в Донбассе начались столкновения. Папа пошел в ополчение, дядя пошел в ополчение, мы с семьей вынуждены были из родного города уехать в Донецк, потому что родной город — на территории Украины.

Источник фото: Telegram-канал «Катруся»

Я жила в Донецке, пережила там все бомбежки 2014, 2015 годов. А в 2017 году переехала в Москву, потому что мне уже исполнилось 18 лет. Но все время ездила в Донецк. И с начала спецоперации тоже почти все время — в Донецке. Нужно быть с семьей, там близкие, за них переживаю очень.

Мама с папой, брат находятся в Донецке. Семью брата вывезли, потому что есть маленькие дети. Дядя, к сожалению, погиб. Папа сейчас ранен. Когда там нахожусь, страшно. Когда родственники, друзья погибают, понимаешь, что уже все очень серьезно Катя Агранович.

По моим расчетам, все закончится к концу года. Как мне кажется, будет несколько этапов. Первый — освобождение Донбасса. Потом — других областей Украины. Думаю, освобождение Донбасса закончится к ноябрю. А затем, дальше — следующий год. Чем закончится? Конечно же, ДНР и ЛНР будут республиками в составе России. Остальные области <…> Не знаю, правда, сколько их будет. Точно Херсонская, Запорожская, Харьковская области, как сейчас называют, думаю, будут в составе России.

Источник фото: РИА «Новости»

Обстрелы мирных жителей как устрашение

У ВСУ появилось высокоточное оружие тяжелого калибра. Несмотря на это, они стреляют по частям и попадают по мирным жителям. То есть существует несколько ситуаций. Первая — стреляли, не попали, пострадали мирные жители, толку нет. Вторая — акции устрашения населения.

Один из способов — внушать населению, проживающему на другой территории, что их правительство не обеспечивает им безопасность. Еще с такой целью проводят обстрелы Катя Агранович.

Сейчас руководство Украины ведет себя как зарвавшиеся, получившие большой социальный капитал субъекты, которые могут позволить себе заявлять что угодно, делать что угодно. И их никак никто не ограничивает, потому что для всего мира это на данный момент пострадавшие люди. Но мне кажется, когда Украина приблизится в отношениях с Западом к точке напряжения, признание Западом обстрелов Донбасса будет одним из рычагов давления на руководство Украины.

Источник фото: РИА «Новости»

Появятся расследования, например, как применялось западное оружие, что именно было. И тогда Украину начнут очернять, потому что она перестанет быть управляемой. Это же политика. Там любое заявление нужно для чего-то. А зачем сейчас Западу признавать, что правящий режим Украины терроризирует местных жителей? Это невыгодно.

Восемь лет угроз, волонтеры и планы на будущее

В мою сторону угрозы поступают восемь лет, потому что я никогда не скрывала своих взглядов, из какой я семьи, чем занимаюсь. Мне с завидной регулярностью восемь лет писали разные люди. Я на это не обращаю внимания. Конечно, когда началась спецоперация, этого стало еще больше. Просто блокируют возможность мне писать, потому что это какой-то лишний шум. С кем-то спорить <…> Мне это не нужно.

Ребята из общественной организации «Молодая Республика», которые погибли, — это мои друзья. Мы со многими из них учились в университете. И я с ними ездила и в Мариуполь, и в Волноваху, они со своими миссиями давали там гуманитарку. Это отважные, бесстрашные ребята. Я их всех очень уважаю. Это молодые парни, мои ровесники.

Суть в том, что не всегда можно сразу же организовать, например, большие гуманитарные грузы для отдаленных районов или мест, где только-только закончились боевые действия. Поэтому первое время выезжают такие небольшие группы. Их много. Не только «Молодая Республика». Есть другие организации, они действительно часто попадают под обстрелы.

Например, печальная история с «Молодой Республикой». Также на прошлой неделе был обстрел Донецка. Пострадал центр города. Там же попали в базу гуманитарной организации. Волонтеры часто страдают, это частая история. Ты осознаешь риск, когда идешь на это. Это же зона боевых действий, не развлечение.

Продолжаю заниматься идейными линиями, которые для себя выделила еще в начале спецоперации. Скоро будут проекты. Мы выпустили вторую часть ролика «Я фейк». Это был очень известный ролик. В мае он выстрелил, два миллиона просмотров было только на моем канале. Сейчас мы выпустили вторую часть. Она не хуже, просто потому что охваты упали в два-три раза, она набрала меньше просмотров. Все готовим на осень.