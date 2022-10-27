Спецоперация 27 октября 2022, 02:36 Признаков подготовки ВСУ к масштабному наступлению на Херсонскую область нет — Стремоусов Замглавы Херсонской области Стремоусов: признаков подготовки ВСУ к наступлению нет РИА "Новости"

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Признаков подготовки к масштабному наступлению на Херсонскую область со стороны украинских войск пока нет. Об этом РИА «Новости» заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Пока мы не видим признаков широкомасштабного контрнаступления на Херсонскую область. Есть отдельные попытки прощупать и пробить линию нашей обороны, но все они пресекаются», — сообщил он.

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Как подчеркнул Стремоусов, сдавать территории никто не собирается. Усиление линии обороны на передовой не прекращается.

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Ранее замглавы области заявил, что российские военнослужащие не дали ВСУ прорваться вглубь на севере региона. Украинские боевики пытались пройти от села Давыдов Брод в сторону села Ищенка в течение суток. В атаку отправили до четырех батальонно-тактических групп. Российские войска удержали линию обороны. Украинцы вернулись на свои рубежи с потерями. Они лишились бойцов, двух танков и другой бронетехники.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников отмечал, что контрнаступление ВСУ замедлилось на юге страны. Причинами стали погодные условия и серьезная оборона России. Но военный журналист Алексей Борзенко пояснил «360», что пока рано делать выводы.