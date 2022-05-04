Признаки занятия черной магией нашли в штабе украинских военных

В штабе украинских минометчиков на окраине села Трехизбенка обнаружили признаки занятия черной магией. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости». По его словам, там пытались «освятить» оружие и делали пометки жидкостью, напоминающей кровь.

На стене штаба воинской части А4472 обнаружили печать, вызывающая ассоциации с западными фильмами про нечистую силу. По словам культуролога Екатерины Дайс, которой показали фото изображения, это магический сигил (символ), состоящий из многих пересекающихся линий.

«Что он означает, трудно сказать наверняка, в нем можно увидеть и перевернутый знак анархии, и часть знака „СС“, руну зиг, она четко видна в крайнем левом секторе круга, и написанную по-немецки букву иврита „зайн“, означающую меч или оружие», — рассказала культуролог.

Источник фото: РИА «Новости»

По ее мнению, данный символ является «магической печатью темных сил» и сочетает в себе «идеи анархии, оружия и фашистской символики».

Екатерина Дайс обратила внимание на то, что печать нарисована без отрыва руки, что говорит о ее «оккультном» характере. Она обратила внимание на слово «zein», написанное под печатью.

«В библейском иврите Зайн означает „меч“, а глагол „лезаен“ — „вооружать“. Возможно, авторы заклинания проводили ритуалы по укреплению оружия или „просили“ послать им больше оружия», — считает Дайс.

Также корреспондет РИА «Новости» сообщил, что в штабе нашли пресс-релиз ВСУ с информацией о потерях на Донбассе. Он покрыт полосами, напоминающими кровь. В других местах подобных следов нет, отмечает корреспондент.