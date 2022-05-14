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    14 мая 2022, 18:35

    «Признак глупости». Захарова ответила на обвинения Бербок в глобальном голоде из-за России

    Мария Захарова ответила на обвинения главы МИД ФРГ Бербок в глобальном голоде из-за России

    Максим Зинкин

    Заявления главы Министерства иностранных дел Германии Анналены Бербок о том, что из-за действий России на Украине есть риск глобального голода, являются попыткой ввести общественность в заблуждение. Об этом в Telegram-канале написала представитель МИД РФ Мария Захарова.

    «Признак глупости». Захарова ответила на обвинения Бербок в глобальном голоде из-за России

    Дипломат подчеркнула, что цены на продовольствие в мире растут вследствие продвигаемой Западом антироссийской санкционной политики.

    «Это если говорить о прямой причине. Непонимание этого — признак либо глупости, либо намеренного введения общественности в заблуждение», — написала она.

    Захарова отметила, что развал государственности Украины также произошел по вине коллективного Запада, поскольку осуществлялось вмешательство в ее внешнюю и внутреннюю политику.

    Ранее Бербок обвинила Россию в том, что якобы из-за нее разрушились налаженные международные продовольственные цепочки, написало Nation News.