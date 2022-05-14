«Признак глупости». Захарова ответила на обвинения Бербок в глобальном голоде из-за России
Мария Захарова ответила на обвинения главы МИД ФРГ Бербок в глобальном голоде из-за России
Заявления главы Министерства иностранных дел Германии Анналены Бербок о том, что из-за действий России на Украине есть риск глобального голода, являются попыткой ввести общественность в заблуждение. Об этом в Telegram-канале написала представитель МИД РФ Мария Захарова.
Дипломат подчеркнула, что цены на продовольствие в мире растут вследствие продвигаемой Западом антироссийской санкционной политики.
«Это если говорить о прямой причине. Непонимание этого — признак либо глупости, либо намеренного введения общественности в заблуждение», — написала она.
Захарова отметила, что развал государственности Украины также произошел по вине коллективного Запада, поскольку осуществлялось вмешательство в ее внешнюю и внутреннюю политику.
Ранее Бербок обвинила Россию в том, что якобы из-за нее разрушились налаженные международные продовольственные цепочки, написало Nation News.