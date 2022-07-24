Привет ВСУ от Черноморского флота

Российские ракеты ударом по порту Одессы уничтожили десантно-штурмовой катер Военно-морских сил Украины вместе со складом ракет Harpoon, которыми киевский режим угрожал Черноморскому флоту. Поэтому к продовольственной сделке, заключенной накануне, это не имеет никакого отношения. Об этом заявил капитан первого ранга, военный эксперт Василий Дандыкин, комментируя брифинг Минобороны.

Далее — прямая речь собеседника «360».

«Привет» Черноморского флота

Уничтоженный российскими ракетами корабль — это десантно-штурмовой катер, одна из последних боевых единиц военно-морских сил Украины. Заодно повредили мощности Одесского ремонтного завода. Этот удар возмутил генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и примкнувшего к нему Зеленского после зерновой сделки.

Не надо путать Божий дар с яичницей, а зерно с ракетами, десантно-штурмовым катером и ремонтным заводом, который работал над оставшимися мощностями военно-морских сил Украины.

Это очень важный момент, потому что до этого уничтожили пусковую установку ракет Harpoon. Это то оружие, которым киевский режим пугал, намекая на уничтожение Черноморского флота. В результате Черноморский флот сказал им «привет» «Калибрами» морского базирования.

Потери Украины

Продолжается уничтожение систем залпового огня, артиллерии противника, в том числе дальнобойной, включая оружие НАТО. Две установки 777, или, как говорят в войсках, «три топора» уничтожены. Удары идут по штабам управления, в том числе на Николаевском направлении.

Выводятся из строя части и подразделения на южном направлении, которое украинские власти хотели использовать для объявленного контрнаступления на Херсон.

Потери очень чувствительные. Поэтому наши войска, это прежде всего ВКС и военные корабли, артиллерия и ракетные войска каждый день бьют по живой силе, центрам управления, складам боеприпасов и оружия, которое поставляет Запад Украине. Все это планомерно истощает ресурсы киевского режима.

Понимание Европы

Страны Европы уже начали понимать, что с Украины поставленное ей оружие продается. Сейчас планируются проверки на предмет коррупции. Причем продают не просто переносные зенитные ракетные комплексы и противотанковые управляемые ракеты. Есть попытки продажи более тяжелых видов вооружения.

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При этом российские военные продолжают уничтожать все западное оружие. Вот эти обломки американских гаубиц говорят, что счет идет уже не на единицы. При этом Украина требует современных танков, потому что те, что поставили страны Восточной Европы уже подбили или уничтожили.

Возможности стран НАТО, особенно Германии, не позволяют продавать это оружие. Это достаточно технологичные производства. Учитывая определенную заброшенность и невнимание к военным вопросам на протяжении многих лет это становится проблемой. Например, треть самоходок CAESAR из Франции передали на Украину, а там уже несколько единиц утилизировали.

Освобождение Донбасса неизбежно

Получаемое ВСУ оружие доставляет определенные неприятности. Особенно системы залпового огня США и Великобритании, которые боевики используют для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре.

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Особенно бьют по мостам, чтобы нарушить подвоз боеприпасов нашим войскам. Но, я думаю, что это маловероятно. Мосты достаточно тяжело уничтожать даже Himars.

У нас есть все возможности, чтобы решать вопросы снабжения войск. Это в какой-то степени отодвигает крах киевского режима. Но освобождение Донбасса после нанесения таких планомерных ударов неизбежно. И произойдет в более короткие сроки, нежели думают в Киеве.

Договоренности о зерне

Подписанные документы называют «зерновая сделка». Но это ведь не только вывоз из этих трех южных портов Украины, а еще снятие барьеров для вывоза наших пшеницы удобрений.

Россия один из основных поставщиков зерна на мировой рынок и входит в тройку по удобрениям, которые обеспечивают урожайность. Поэтому ООН дала гарантии. То есть мы заявили, что разрешаем вывоз украинского зерна.

Киев заявил, что там 20 миллионов тонн, но, скорее всего намного меньше, с учетом всех реалий и прошлогоднего урожая, который уже частично увезли сухопутными коридорами. Ну и нужно учитывать нынешнюю ситуацию, потому что вывели из оборота плодородные земли Запорожской и Херсонской областей и Донбасса. Этот урожай к Киеву уже не попадет.

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Проверку зерновых танкеров будет осуществлять Турция на входе и на выходе в координации с Россией и ООН. Украина предоставит лоцманское сопровождение судов по гуманитарным коридорам.

Но у меня есть очень большое сомнение. В том хаотичном режиме, в котором они ставили эти заграждения старыми минами советского образца, в портах остались десятки судов частных компаний. Руководство имеет основание переживать за жизнь экипажей во время перевозки зерна. Но это обычная практика Украины потом обвинять во всем Россию.

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Договор определен на 120 суток. Чтобы подготовить все это нужно недели две-три. Но после начала процесса все спекуляции насчет того, что Россия устраивает голод снимутся. Это обычная тема для Украины. Про это говорил не только Зеленский. Все началось еще при Кучме и Ющенко. Они считали, что Советский Союз устроил Голодомор специально для Украины, хотя голод был по всей стране. Сейчас они снова подняли эту тему, но этот козырь из рук выбили.

Теперь им придется соблюдать соглашение, которое они подписали. Правда, не вместе с нашим министром обороны, который свой документ подписал. Турция тоже заинтересована в процессе. Как страна, которая претендует на роль региональной державы, она, со своей стороны сделает все, чтобы здесь не было никаких проблем.