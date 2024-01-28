Спецоперация 28 января 2024, 23:19 «Пришлось ретироваться». Удары российских «Солнцепеков» обратили ВСУ в бегство Меркурис: российские ТОС «Солнцепек» обратили ВСУ в бегство под Харьковом РИА «Новости»

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Удары российских тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» обратили в бегство Вооруженные силы Украины под Харьковом. Об этом сообщил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

Кроме того, ВС РФ отразили все атаки ВСУ в Харьковской области.

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«Им пришлось ретироваться», — отметил специалист.

Он назвал «Солнцепек» ужасающим и невероятно мощным оружием. С помощью атаки активной обороны российские бойцы ликвидируют до 1,2 тысячи солдат ВСУ ежедневно. Благодаря грамотным действиям ВС РФ улучшили позиции по всей линии соприкосновения.

После летнего провала украинского контрнаступления российские войска взяли инициативу в боевых действиях. В конце декабря глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении Марьинки в ДНР.

Журналист Кристоф Ваннер ранее заявил, что российская армия удержала инициативу в своих руках почти по всей линии боевого соприкосновения. Результаты боевой работы ВС России на Донецком направлении впечатляют, подчеркнул представитель СМИ.