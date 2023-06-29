Спецоперация 29 июня 2023, 12:52 «Пришлось отступить». ВСУ признали ухудшение обстановки возле Кременной WP: ВСУ признали ухудшение обстановки в районе Кременной Официальный сайт президента Украины

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Ситуация возле Кременной в Луганской Народной Республике становится все более сложной для Вооруженных сил Украины. Об этом написала газета The WashingtonPost.

Украинские военнослужащие рассказали журналистам, что лес в районе этого населенного пункта сейчас стал одним из самых опасных мест на линии соприкосновения. Российские войска атакуют подразделения ВСУ, те несут большие потери.

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«Нам пришлось отступать. Без должного артиллерийского прикрытия пехоте было очень трудно удерживать линию, потому что нас очень сильно атаковали», — рассказали военнослужащие.

По словам солдат ВСУ, потери в районе Лимана, который включает Кременской лес, увеличились в 10 раз. Так, только за два дня в одной из бригад погибли около 70 человек.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал о непрекращающихся боях в районе Кременной. По его словам, также горячим участком остается Артемовское направление. Марочко отметил, что противник перешел в наступление, несмотря на огромные потери, но все атаки российские бойцы отбивают.