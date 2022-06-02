«Пришли палить». Жительница Северодонецка рассказала об откровениях бойцов ВСУ

Украинские военные не скрывали от населения оккупированного Северодонецка задачи своего командования — уничтожить его. О радости от освобождения города в ЛНР телеканалу «Звезда» рассказала местная жительница.

Валентина Николаевна живет в так называемых новых районах. Она не покидала город ни на день, провела в нем всю оккупацию. По ее словам, ВСУ начали обстреливать Северодонецк раньше прихода российской армии. Украинские военные сожгли и разграбили магазины. Их танки стояли даже у школы.

«У нас есть магазин „Бриз“, они пришли туда водку брать. Девочка-продавец сказала: „Вы пришли как наши защитники“. А они ответили, что пришли нас палить», — сказала она.

Другая женщина, Светлана, рассказала, что жизнь в городе восстанавливается, благодаря гуманитарной помощи есть продукты и вода. Она призналась, что плакала от радости, когда в Северодонецк пришла Народная милиция ЛНР и российские военные. В свою очередь командир отряда с позывным Охотник рассказал, что ВСУ оставили город без электро- и газоснабжения. Военные по мере возможностей помогают местным жителям.

Военнослужащим ВС РФ и Народной милиции ЛНР удалось взять под контроль половину Северодонецка, сообщил 31 мая глава военно-гражданской администрации города Александр Стрюк. Спустя время глава Чечни Рамзан Кадыров объявил, что в городе завершена тотальная зачистка. При отступлении из промзоны ВСУ взорвали цистерну с химикатами. Бои за Северодонецк велись с февраля.