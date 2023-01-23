Спецоперация 23 января 2023, 09:34 «Пришла сила, которая их накажет». Боец ВС РФ — о «выкуривании» ВСУ из Артемовска «Звезда»: ВС РФ методично «выкуривают» ВСУ из многоэтажек Артемовска с помощью ПРК РИА «Новости»

Читать 360tv в

ВС России методично выкуривают ВСУ из многоэтажек Артемовска, применяя противотанковые ракетные комплексы, в том числе «Фагот», «Метис», «Корнет». Ракеты можно послать с большого расстояния точно в форточку. Об этом рассказал один из российских бойцов каналу «Звезда».

Он вспомнил, как точным ударом по цели удалось уничтожить весь украинский расчет.

Реклама

«Мы быстро навелись, зарядили и ударили <…> точно в установку ПТУРа. Там был „Корнет“, более модифицированный, чем наш», — отметил боец.

Реклама

Противотанковые комплексы, не позволяющие укрыться за многоэтажкой, вызывают у украинских боевиков панику. Между тем российские солдаты уже набили руку на ежедневных стрельбах и успешно «выкуривают» противника из подвалов, с чердаков. По словам собеседника «Звезды», это нелегкая задача: каждый дом — это крепость, на которую уходит дней по пять. Бойцы ВС России вынуждены все это время фактически дневать и ночевать с противником в одном доме.

Сейчас украинские боевики застряли в одном из домов, где обрушились лестницы, — и выйти не могут, и сдаваться не хотят, так что умирают там с голоду. Российские войска за шесть дней зачистили это здание, но солдаты ВСУ все еще живут на третьем этаже. ВС России подали бы им лестницу, «если бы они на контакт пошли», рассказал боец штурмового отряда. По его словам, начальство не разрешает этим солдатам отступать.

ВС России уже практически в Артемовске, город взяли в полукольцо. ВСУ часто бросают позиции на этом направлении, рассказал один из бойцов.

«Они понимают, что пришла сила, которая их накажет», — добавил он.