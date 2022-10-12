«Считаю это своим долгом». Потомственный военный из Химок отправился на СВО | 360°

Спецоперация 12 октября 2022, 18:16 Поделиться Telegram

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Viber «Считаю это своим долгом». Потомственный военный из Химок отправился на СВО Потомственный военный из Химок отправился на СВО, чтобы исполнить долг

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Житель Химок, потомственный военный, отправился на спецоперацию в рамках частичной мобилизации. Мужчина рассказал «360», что считает службу в армии долгом каждого мужчины.

«Мне пришла повестка я ее принял, подписал. И вот — пришел сюда. Считаю, что это мой долг. У меня семья военная, я сам отслужил, имею звание офицера», — рассказал житель Химок.

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Ранее сообщалось, что также житель Химок, 43-летний таксист Олег решил отправиться на спецоперацию в качестве добровольца. Он пришел в военкомат, чтобы подать документы и принять участие в частичной мобилизации. Врач-реаниматолог из Балашихи будет спасать раненых в ходе СВО. Другой мобилизованный житель Балашихи поделился своим взглядом на участие в СВО.

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Президент России Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации 21 сентября. В планах — призвать около 300 тысяч военнослужащих запаса. Мобилизованных жителей Московской области начали принимать в двух дивизиях — Таманской и Кантемировской. Губернатор Андрей Воробьев поручил обеспечить их обмундированием

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