Журналист Times заявил, что западные СМИ утаивают правду об успехах России в ходе спецоперации на Украине и выдают желаемое за действительное. Из-за собственных дезинформирующих и русофобских материалов иностранные журналисты не могут провести качественный анализ и дать прогнозы. По мнению политолога Владимира Корнилова, зачастую они сами не отдают себе в этом отчета.

Обозреватель британского издания Times Род Лиддл заявил, что западные СМИ намеренно не говорят правду о крупных успехах России в ходе спецоперации на Украине. В своей статье он написал, что зарубежные медиа стараются раздуть возможности ВСУ, а достижения российских военных освещаются, мягко говоря, скромнее.

Он отметил тенденцию: чем больше успехов у России, тем больше зарубежные издания пишут о фейковых зверствах российских солдат. В итоге искажается реальная картина.

«Вся проблема состоит в том, что нам тоже не говорят правду. Каждое заявление украинского политика, каким бы откровенно нелепым оно ни было, принимается нами за чистую монету», — написал Лиддл.

Журналист добавил, что взгляд Запада на конфликт не беспристрастен. Он формируется принятием желаемого за действительное.

Секрет полишинеля

Выводы британского обозревателя для российских читателей вряд ли станут чем-то новым. Донецкий и российский политолог Владимир Корнилов рассказал «360», что Род Лиддл написал само собой разумеющуюся вещь, однако даже в ней больше пропаганды, чем журналистской работы.

«Дело в том, что это не признание, это колонка, в которой Россию все равно клеймят на чем свет стоит. Просто он пишет об этом как о само собой разумеющейся вещи. Поскольку он понимает, что это должно таким быть», — заметил политолог.

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Таким образом британский журналист отмечает, что в материалах западных СМИ Россия всегда ошибается, а Украина всегда права, и поэтому ее поддерживают. При этом все вокруг это знают, понимают и ничего сделать не могут.

Дезинформация ведет к ошибкам

По словам Корнилова, автор статьи пытался высчитать реальные потери армий двух стран и их реальные достижения. Но он не мог это сделать, поскольку основывался полностью на англоязычной прессе.

«Они занимаются антироссийской и зачастую русофобской пропагандой. И таким образом ухудшают качество собственного анализа и не могут ничего предсказать в этом конфликте», — рассказал Корнилов.

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Корнилов отметил, что пока немногие западные читатели отдают себе отчет в низком уровне информации, которую им дают СМИ. Для поддержания нужной картины мира иностранные издания активно распространяют фейки о России и делают неуместные сравнения.

Политолог напомнил, что в одном из номеров Financial Times была опубликована статья «Путин и Россия действуют как большевики, отнимая собственность зарубежных компаний». На деле же власти дают компаниям возможность продать свои активы в условиях, когда за рубежом у российских частных и государственных предприятий отнимают собственность.

«Они делают это с гордостью и радостью. Но в СМИ это опускается и вдруг делается вывод, что русские ведут себя как большевики<…>На этом все и построено. В конечном итоге мы понимаем, что это ложь, что это чушь», — рассказал Корнилов.

По его мнению, России надо активнее противостоять этим манипуляциям и активнее разоблачать дезинформацию СМИ на иностранных языках.