Спецоперация 20 марта 2024, 13:30 «Принял на себя все осколки». Боец СВО получил орден Мужества за спасение командира танка Минобороны: спасший командира танка «Алеша» боец Соленов получил орден Мужества

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Участник спецоперации Сергей Соленов (позывной Колючий), спасший от гранаты командира танка «Алеша», получил орден Мужества. Видео награждения предоставило Минобороны.

Соленов находился на переднем крае при выполнении боевой задачи и увидел зависший над командиром взвода Александром Леваковым беспилотник ВСУ. Вблизи сбросили гранату. Не задумываясь, боец закрыл командира своим телом. Леваков позже признался, что даже не успел услышать взрыв.

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«Все случилось очень быстро. Сергей принял на себя все осколки, мне только один достался. Он мне просто подарил жизнь!» — рассказал командир.

Раненого Сергея эвакуировали при первой возможности, Александр же смог продолжить выполнять боевую задачу, а в дальнейшем совершил подвиг в составе экипажа танка.

Соленов поделился, что ему было приятно удостоиться ордена.

«Но это стало для меня неожиданностью. Я просто выполнял свой воинский долг. Думаю, Александр поступил бы так же», — добавил он.

Боец отметил, что Левакову нельзя было пострадать — тогда он не смог бы проявить свой «командирский характер». Сергей Соленов оценил, что командир приехал на награждение и пожал ему руку.

Ранее военнослужащий из Тувы Чалым Чулдум-Оол, уничтоживший колонну ВСУ, получил звание Героя России.