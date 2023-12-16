16 декабря 2023, 16:09
Принадлежащий ВСУ вертолет Ми-8 сбили в Запорожье
ВКС России уничтожили в Запорожской области украинский вертолет Ми-8
Российские военные нанесли удар по украинскому вертолету Ми-8 неподалеку от города Орехова. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
«Авиацией ВКС России в районе города Орехова Запорожской области сбит вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины», — отметили в ведомстве.
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За сутки ВС России атаковали ВСУ в 125 районах, задействовав авиацию, БПЛА и артиллерию. Российские средства ПВО предотвратили массированный удар противника в Крыму — украинские боевики пытались атаковать территорию полуострова с помощью БПЛА.
Всего за сутки военные уничтожили 49 беспилотников. Их сбили в Крыму, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Ранее украинский полковник Виктор Кивилюк раскритиковал приказ президента Владимира Зеленского о строительстве укреплений на границах. По словам военного, главнокомандующий вспомнил про линию обороны слишком поздно. Кивилюк рассказал, что ВСУ не могут выкопать даже обычные траншеи для отступления с передовых позиций.
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