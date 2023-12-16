Спецоперация 16 декабря 2023, 16:09 Принадлежащий ВСУ вертолет Ми-8 сбили в Запорожье ВКС России уничтожили в Запорожской области украинский вертолет Ми-8 РИА «Новости»

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Российские военные нанесли удар по украинскому вертолету Ми-8 неподалеку от города Орехова. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Авиацией ВКС России в районе города Орехова Запорожской области сбит вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины», — отметили в ведомстве.

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За сутки ВС России атаковали ВСУ в 125 районах, задействовав авиацию, БПЛА и артиллерию. Российские средства ПВО предотвратили массированный удар противника в Крыму — украинские боевики пытались атаковать территорию полуострова с помощью БПЛА.

Всего за сутки военные уничтожили 49 беспилотников. Их сбили в Крыму, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Ранее украинский полковник Виктор Кивилюк раскритиковал приказ президента Владимира Зеленского о строительстве укреплений на границах. По словам военного, главнокомандующий вспомнил про линию обороны слишком поздно. Кивилюк рассказал, что ВСУ не могут выкопать даже обычные траншеи для отступления с передовых позиций.