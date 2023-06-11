Спецоперация 11 июня 2023, 05:09 «Примите правильное решение». Украинские военные призвали соратников сдаться в плен Четверо украинских военных призвали соратников сдаться в плен российской армии РИА «Новости»

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Четверо украинских военных, попавших в плен, обратились к бывшим соратникам. Они призвали сослуживцев принять правильное решение и сдаться в плен, написали «Известия».

Украинцы служили в 115-й бригаде. В своем видеообращении они заявили, что сдача в плен — их добровольное решение. Причиной бывшие военные назвали плохое отношение командования.

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По словам украинских солдат, они не хотят сражаться с русскими.

Пленные бойцы ВСУ сообщили, что к ним отлично относятся в плену и призвали сослуживцев последовать их примеру, пока не поздно.

«Примите правильное решение и сдавайтесь русским военным», — призвали пленные.

Другой пленный боец ВСУ ранее сообщал, что украинцев отправляют на передовую без подготовки, «как пушечное мясо». Он также призвал украинских солдат сдаваться в плен по его примеру. Сам он сделал это при первой возможности.

Ранее сообщалось, что ВСУ потеряли полсотни бойцов в попытке прорваться на Запорожском направлении в районе Временского выступа. Российские войска отбросили их с занятых позиций.