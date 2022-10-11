Прилеты ракет зафиксировали в трех городах Днепропетровской области | 360°

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Прилеты ракет зафиксировали в трех городах Днепропетровской области

«Политика страны»: прилеты ракет зафиксировали в трех городах Днепропетровской области

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Системы ПВО сработали в Днепропетровской области после очередного ракетного удара. Об этом в своем Telegram-канале сообщило украинское издание «Политика страны».

Взрывы слышны в Павлограде, Вольногорске и Пятихатках. В Каменском районе области одна из ракет попала в объект критической инфраструктуры. В результате произошло резкое снижение напряжение электросетей, что сказалось на работе ряда важных объектов.

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Председатель Днепропетровской областной гражданской администрации Валентин Резниченко подтвердил новый обстрел.

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В своем Telegram-канале он сообщил, что военные из воздушного командования «Восток» сбили над областью четыре ракеты. Других подробностей он не привел.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины объявила, что воздушную тревогу объявили по всей территории страны утром во вторник, 11 октября. Около 300 населенных пунктов остались без света.

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Специальная военная операция РФ на Украине

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