Прилеты боеприпасов ВСУ сожгли два жилых дома в Новой Каховке
Число пострадавших при обстреле Новой Каховки со стороны ВСУ по выросло до шести
Удары ВСУ по Новой Каховке унесли жизни по меньшей мере шести человек. Об этом ТАСС рассказал глава военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Владимир Леонтьев.
«В больнице находятся шесть человек. Состояние у всех средней степени тяжести. Полностью ликвидирован пожар. Два дома: один полностью сгорел, семьи мы расселили, второй дом тоже сгорел», — сообщил он.
По его словам, прилеты украинских снарядов также повредили газопровод. Ночью его обслуживание отключили. Сейчас сотрудники соответствующих служб работают над восстановлением его работы. Кроме того, ремонтируются электросети и связь — телефонная и интернет. Эти коммуникации также пострадали от прилетов снарядов со стороны ВСУ.
Обстрелы повредили и здание администрации Новой Каховки. Леонтьев уточнил, что среди погибших есть 44-летняя женщина, которая в момент удара прилета «Точки-У» гуляла с собакой во дворе.
Новая Каховка находится в Херсонской области. Власти региона 29 июня сообщили, что они начали подготовку к референдуму о присоединении к России. Соответствующее заявление главы ВГА Кирилла Стремоусова процитировал RT.