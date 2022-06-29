Прилеты боеприпасов ВСУ сожгли два жилых дома в Новой Каховке

Удары ВСУ по Новой Каховке унесли жизни по меньшей мере шести человек. Об этом ТАСС рассказал глава военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Владимир Леонтьев.

«В больнице находятся шесть человек. Состояние у всех средней степени тяжести. Полностью ликвидирован пожар. Два дома: один полностью сгорел, семьи мы расселили, второй дом тоже сгорел», — сообщил он.

По его словам, прилеты украинских снарядов также повредили газопровод. Ночью его обслуживание отключили. Сейчас сотрудники соответствующих служб работают над восстановлением его работы. Кроме того, ремонтируются электросети и связь — телефонная и интернет. Эти коммуникации также пострадали от прилетов снарядов со стороны ВСУ.

Обстрелы повредили и здание администрации Новой Каховки. Леонтьев уточнил, что среди погибших есть 44-летняя женщина, которая в момент удара прилета «Точки-У» гуляла с собакой во дворе.

Новая Каховка находится в Херсонской области. Власти региона 29 июня сообщили, что они начали подготовку к референдуму о присоединении к России. Соответствующее заявление главы ВГА Кирилла Стремоусова процитировал RT.