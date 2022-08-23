Прилепин допустил, что ситуация вокруг Украины затянется при установлении перемирия

Сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду», писатель Захар Прилепин признался RT, что опасается, что при установлении перемирия ситуация вокруг Украины снова затянется и ее будет еще сложнее разрешить.

«Я боюсь, как бы сейчас они осенью не начали просить перемирия и опять началась эта замыленная история. Потому что Украина говорит, мол, пускай они остановятся там, где они встали, а лучше пусть отойдут подальше. Харьковскую область освободите, там как бы… а про Запорожье мы еще обсудим. И вот эта… она опять будет тянуться», — сказал Прилепин.

По его словам, это не не заканчивается никогда. Он заметил, что подобное уже видели в 2014 году с первым и вторыми Минскими соглашениями.

«Если вы сейчас хотите продлить, это не означает, что вы спасете какие-то жизни», — добавил Прилепин.