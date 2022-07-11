Приказ Зеленского отвоевать юг Украины назвали агонией

Приказ президента Украины Владимира Зеленского отвоевать у российских военных юг страны является политической агонией. Такое мнение выразил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

«Зеленский и его преступная клика проигрывают по всем фронтам, но продолжают толкать Украину к неминуемому краху. Никаких шансов по захвату освобожденных нашей армией территорий у них нет. Подобные приказы — политическая агония режима Зеленского», — процитировало депутата РИА «Новости».

По словам Шеремета, эта агония украинской власти не будет длиться долго. Он отметил, что подобные огульные заявления не имеют ничего общего с реальным положением дел. У Украины не осталось ни сил, ни средств, ни боевого духа.

«Поставки оружия не смогут переломить ситуацию. Зеленскому уже сейчас пора задуматься о своем будущем. Путевка в Сибирь ему уже обеспечена», — заявил депутат.

Он добавил, что у России найдется большая двуручная пила для украинского лидера и главы Минобороны страны Алексея Резникова, чтобы они могли искупить предательство народа своим трудом.