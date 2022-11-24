Эксклюзив 24 ноября 2022, 23:02 «Приятно, что про нас помнят». Волонтеры из Подмосковья передали бойцам гумпомощь и детские рисунки Волонтеры привезли гумпомощь военнослужащим со склада «Доброго дела»

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Волонтеры из Подмосковья регулярно приезжают в Донбасс. Со склада «Доброго дела» в Донецке в этот раз они отправились в Сватово. Главная задача волонтеров не только привезти бойцам что-то нужное, но и поддержать.

Помощь военным обычно подвозят к местам расположения, однако у волонтеров не всегда получается проехать к ним. Тогда бойцы сами отправляются за адресными грузами на точку встречи.

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Для одного из подразделений в Луганской Народной Республике технику и медикаменты получал боец с позывным Док. Мужчина каждый день спасает жизни — он врач.

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«Все, что вы привезли, очень сильно нам поможет в нашем стремлении добиться справедливости. Огромное спасибо за помощь. Приятно, что про нас помнят», — признался военнослужащий.

Помимо вещей, лекарств и продуктов волонтеры привезли для солдат детские рисунки. Они занимают немного места, но оставляют огромный след в душе каждого военного.

«Я ношу два рисунка в кармане. Письма приходят из детских садов и школ. Эмоции просто переполняют, когда видишь, как дети старались для нас», — рассказал Док.

Одно из подразделений, получивших помощь на Сватовском направлении, — добровольцы из Тюмени. Приезд волонтеров для военнослужащий это еще и возможность передать весточку своим семьям.

«Большой и низкий поклон тем, кто помогает бойцам и привозит им все самое нужное. Благодаря такой помощи, мы быстрее достигнем победы и вернемся домой», — сказал боец с позывным Майор.

Военнослужащий с позывным Угрюмый приехал в Донбасс в качестве добровольца. Жена и дети поддержали его решение. Главным, как считает боец, сейчас для всех мужчин является защита родины и своих близких.

По словам военных, помощь от неравнодушных людей очень поддерживает и мотивирует. А еще они всегда рады получить послание с родной земли, понимая, что их ждет вся страна.