Спецоперация 14 января 2024, 09:24 «Приходится подойти метров на 500». Бойцы «Ахмата» создали тактику срыва ротаций ВСУ Боец «Ахмата» Аид рассказал о разработке тактики срыва ротаций ВСУ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Бойцы группы «Аида» отряда «Охотник» спецназа «Ахмат» разработали тактику срыва ротаций украинских войск в Серебрянском лесничестве на Кременском участке. Об этом РИА «Новости» сообщил командир группы с позывным Аид.

Расчеты беспилотников наблюдают за территориями, где противник меняет солдат на позициях, почти круглосуточно. Обнаружив цели, бойцы вычисляют маршрут солдат ВСУ и подвозящих их машин. По автомобилям работает артиллерия, а прибывшие группы силовиков атакует группа «Аида».

Реклама

Боец с позывным Аид пояснил, что военнослужащие ликвидируют оппонентов в окопах разведзасадой, снайперским огнем, а после этого начинают караулить следующую эвакуацию. Подходить к противнику приходится максимально близко.

«Приходится подойти хотя бы метров на 500 до противника, потому что в окопе можно много где спрятаться, и если с большого расстояния работать, можно просто не заметить, кто откуда и как вылезает», — пояснил Аид.

Во время ротации на автомобилях работает уже артиллерия, добавил он.

Ранее стало известно, что ВС России стали применять на танках автоматические купольные комплексы подавления FPV-дронов «Сания».