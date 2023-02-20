Спецоперация 20 февраля 2023, 16:18 «Приходили с морской пехотой». Пленный украинский боец — об офицерах из Британии и Канады в ВСУ Пленный боец ВСУ рассказал об офицерах из Канады и Британии в украинской армии

Читать 360tv в

Пленный военный ВСУ рассказал РИА «Новости», что пересекался с канадскими и британскими офицерами и специалистами, воюющими на стороне Украины. Ему приходилось встречать канадцев и англичан под Херсоном, в основном они работали с морской пехотой, причем не инструктировали, а принимали участие в боях.

«Канадцы ходили по позициям с нашими. Британцы тоже. Они приходили несколько раз с морской пехотой. Работали в основном из пулеметов», — вспомнил пленный.

Реклама

С иностранцами всегда был переводчик. Они «отрабатывали определенные ситуации» и уходили, с солдатами ВСУ почти не общались — в основном между собой. Он предположил, что эти наемники были «ближе к офицерскому составу», потому что рядовые «никогда так не работали».

Реклама

Собеседник издания отметил, что все больше украинских военнослужащих ездят на обучение за рубеж. Он лично сталкивался с теми, кто учился на стрелка в Британии. При этом пленный довольно низко оценил оружие, которое поставляют страны НАТО для ВСУ. Он вспомнил о «неудачном» пулемете из Бельгии, которым в итоге никто не пользовался.