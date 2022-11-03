Приграничные поселки в Курской области попали под обстрел ВСУ | 360°

Спецоперация 03 ноября 2022, 23:50 Приграничные поселки в Курской области попали под обстрел ВСУ Глава Курской области Старовойт: поселки Теткино и Краснооктябрьский подверглись атаке ВСУ РИА "Новости"

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Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле двух приграничных поселков в Глушковском районе — Теткино и Краснооктябрьского. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Глава региона добавил, что среди населения пострадавших нет. Повреждений домов и инфраструктуры также не обнаружено.

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«Ответным огнём атака противника была подавлена. Ситуация полностью контролируется нашими военными», — подчеркнул Старовойт.

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Ранее сообщалось, что 2 ноября обстрелам украинских военнослужащих подверглось курское село Гуево. Пять мирных жителей попали в больницу. Кроме этого, пострадали несколько домов, продуктовый магазин, а село некоторое время было обесточено. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить дело по этому факту.

На прошлой неделе бойцы ВСУ атаковали электрическую подстанцию на окраине города Суджа в курском регионе. Обошлось без пострадавших.