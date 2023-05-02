Спецоперация 02 мая 2023, 22:24 Пригожин заявил о продвижении бойцов «Вагнера» в Артемовске Пригожин заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» продвинулись в Артемовске на 160 метров РИА «Новости»

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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что бойцы группы продвинулись по разным направлениям в Артемовске на расстояние до 160 метров. По его словам, российские подразделения взяли под контроль 53 тысячи квадратных метров города, сообщила пресс-служба предпринимателя.

«Сегодня, 2 мая, подразделения ЧВК „Вагнер“ продвинулись в населенном пункте Бахмут (украинское название Артемовска — прим. ред.) до 160 метров в различных направлениях», — рассказал Пригожин.

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Он уточнил, что под контролем ВСУ находятся около 2,7 квадратного километра города. Российские военные установили контроль над 53 тысячами квадратных метров, отметил основатель ЧВК «Вагнер».

Ранее Пригожин сообщал, что при подъезде к Артемовску уничтожили бронеавтомобиль, в котором мог находиться командующий силами территориальной обороны ВСУ Игорь Танцюра. Позже эту информацию опроверг спикер Вооруженных сил Украины Денис Зелинский. Основатель ЧВК «Вагнер» отреагировал на его заявление словами «будем работать дальше».