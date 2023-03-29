Важное 29 марта 2023, 13:37 Пригожин заявил о планомерном уничтожении ВСУ и наемников под Артемовском Глава «Вагнера» Пригожин сообщил о планомерном уничтожении ВСУ и наемников под Артемовском РИА «Новости»

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Российские войска планомерно и поступательно уничтожают украинскую армию и иностранные подразделения в боях за город Артемовск в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

По его словам, после освобождения Попасной битву за Артемовск командиры «Вагнера» спланировали еще прошлым летом.

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«И мы планомерно идем по этому пути. Битва за город практически уничтожила украинскую армию, к сожалению, изрядно потрепав сам „Вагнер“», — отметил Пригожин.

Если бойцы группы одержат победу в Артемовске, подчеркнул основатель ЧВК «Вагнер», это может стать «величайшим поворотом» в специальной операции.

«Сегодня Украина и коллективный Запад с одной стороны, а с другой — Россия с небольшим количеством союзников. Если одержит победу „Вагнер“, то это величайший поворот в этой спецоперации и во всей современной истории. Мы уничтожаем иностранные силы, которые пытаются поставить Россию на колени», — добавил он.

Пригожин подчеркнул, что если «вагнеровцы» погибнут в Артемовске, но это позволит российским войскам продвигаться дальше, то историческая роль ЧВК окажется выполненной.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в боях за Артемовск российские войска проявляют чудеса героизма.