Спецоперация 06 мая 2023, 21:29 Пригожин заявил, что «вагнеровцы» продвинулись в Артемовске на 170 метров Пресс-служба Пригожина: ЧВК «Вагнер» заняла 95,7 тысячи квадратных метров Артемовска РИА «Новости»

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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сделал заявление о ситуации в Артемовске. Он сообщил, что «вагнеровцы» продолжают бои в населенном пункте, максимальное продвижение составило 170 метров. Заявление Пригожина опубликовала его пресс-служба в Telegram-канале.

Группа «Вагнера» заняла 95,7 тысячи квадратных метров в Артемовске. ВСУ контролируют 2,42 квадратных километра площади населенного пункта, отметил Пригожин.

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«Противник взорвал несколько зданий в центре так называемого гнезда, которое они удерживают. Это комплекс высокоэтажных зданий. Подразделения ЧВК продолжают штурмы Бахмута (украинское название Артемовска — прим. ред.) до нуля часов 10 мая 2023 года», — заявил Пригожин.

Основатель ЧВК «Вагнер» подтвердил готовность передать занимаемые позиции в Артемовске бойцам подразделения «Ахмат». Пригожин рассказал, что уже связался с представителями главы Чечни, чтобы незамедлительно начать передачу позиций в городе.