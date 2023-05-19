Важное 19 мая 2023, 00:17 Пригожин заявил, что российские военные еще не взяли Артемовск Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин»: Артемовск еще не взят РИА «Новости»

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Российские военные еще не взяли Артемовск, заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. По его словам, бойцы ВСУ удерживают контроль над одним из городских кварталов. Заявление бизнесмена опубликовали в его пресс-службе.

Предприниматель заявил, что пока что российским бойцам не удалось полностью освободить Артемовск.

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«Есть квартал, который называется „Самолет“. Он представляет из себя неприступную крепость [ВСУ] из „грядки“ многоэтажных домов, которые находятся на юго-западе Бахмута (украинское название города — прим. ред.)», — отметил Пригожин.

По его словам, сейчас там идут тяжелейшие бои, поэтому об окончательном освобождении Артемовска вряд ли можно будет говорить в ближайшие дни. Основатель ЧВК «Вагнер» попросил «тишины», чтобы закончить начатое дело.

Замглавы Минобороны Украины Анна Маляр заявила, что российские военные нарастили группировку в Артемовске. Она добавила, что бойцы ВСУ пока что удерживают контроль над юго-западной частью населенного пункта.