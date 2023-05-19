19 мая 2023, 00:17
Пригожин заявил, что российские военные еще не взяли Артемовск
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин»: Артемовск еще не взят
Российские военные еще не взяли Артемовск, заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. По его словам, бойцы ВСУ удерживают контроль над одним из городских кварталов. Заявление бизнесмена опубликовали в его пресс-службе.
Предприниматель заявил, что пока что российским бойцам не удалось полностью освободить Артемовск.
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«Есть квартал, который называется „Самолет“. Он представляет из себя неприступную крепость [ВСУ] из „грядки“ многоэтажных домов, которые находятся на юго-западе Бахмута (украинское название города — прим. ред.)», — отметил Пригожин.
По его словам, сейчас там идут тяжелейшие бои, поэтому об окончательном освобождении Артемовска вряд ли можно будет говорить в ближайшие дни. Основатель ЧВК «Вагнер» попросил «тишины», чтобы закончить начатое дело.
Замглавы Минобороны Украины Анна Маляр заявила, что российские военные нарастили группировку в Артемовске. Она добавила, что бойцы ВСУ пока что удерживают контроль над юго-западной частью населенного пункта.
Специальная военная операция РФ на Украине
Артемовск
Евгений Пригожин
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