Спецоперация 21 апреля 2023, 16:15 Пригожин заявил, что не надо спешить с заявлениями об образовании котла в Артемовске Основатель ЧВК Пригожин: котла для ВСУ в Артемовске пока нет РИА «Новости»

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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин высказал мнение, что пока еще рано говорить об образовании котла для Вооруженных сил Украины в Артемовске. Там продолжаются ожесточенные бои. Слова предпринимателя в Telegram-канале привела его пресс-служба.

«Об образовании котла для ВСУ в Артемовске говорить рано, как и ранее, они находятся в так называемом оперативном окружении, когда дороги простреливаются. Но котла никакого нет. Поэтому идут тяжелые бои», — сказал Пригожин.

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Советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил 21 апреля о том, что российские силу взяли в котел украинских военных в Артемовске. Он говорил, что бойцы ЧВК «Вагнер» вышли к дороге, которая связывает город с Часовым Яром. Именно по этой трассе шло снабжение группировки ВСУ в Донбассе.

На этой неделе Гагин сообщал, что Россия контролирует уже 90% Артемовска. По его словам, полное взятие города должно произойти в ближайшее время.