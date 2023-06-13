Спецоперация 13 июня 2023, 23:31 Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» могут прекратить работу в зоне спецоперации Глава ЧВК Пригожин: «вагнеровцы» могут перестать работать на Украине РИА «Новости»

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Глава и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ответил на вопрос о дальнейшей судьбе отряда. По его словам, есть вероятность, что бойцы прекратят свою деятельность на территории Украины. Аудиоответ на запрос редакции телеканала TV2 DANMARK опубликовал Telegram-канал пресс-службы бизнесмена.

«По поводу дальнейшей работы ЧВК „Вагнер“ на Украине. Не уверен, что мы будем работать именно на Украине. В качестве троллинга могу сказать о том, что мы собираемся перебазироваться на север Мексики», — сказал Пригожин.

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Ранее бойцы ЧВК «Вагнер» приняли активное участие в освобождении Артемовска. Штурм города длился более 220 дней. После этого «вагнеровцы» планировали сделать небольшой перерыв, чтобы привести себя в порядок и заняться доукомплектованием.

В начале июня Пригожин заявил, что его бойцы готовы отправиться в Белгородскую область и защищать мирное население. Однако для этого потребуется запас боеприпасов.