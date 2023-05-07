Спецоперация 07 мая 2023, 12:28 Пригожин заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» не хотят переходить в другие воинские формирования Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин: бойцы не хотят переходить в другие воинские формирования РИА «Новости»

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Бойцы ЧВК «Вагнер» не хотят переходить в другие воинские формирования. Такое заявление сделал основатель частной военной компании Евгений Пригожин. Сообщение опубликовано в Telegram-канале его пресс-службы.

«Я в наших закрытых чатах специально задал вопрос всем командирам младшего звена, они сразу довели до бойцов: „Если что-то хочет, то может перейти в другие воинские формирования“. Все однозначно ответили „Нет“, причем в нецензурной форме», — поделился Пригожин.

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Ранее частная военная компания «Вагнер» выполнила поставленные перед ней цели в Артемовске. Проводимая в городе операция «Бахмутская мясорубка», так назвал ее Пригожин, была рассчитана на перемалывание украинских подразделений. Вагнеровцы успешно справились с задачей.

В сети также появились кадры горящего микрорайона Артемовска после удара ВС РФ по нацистам. Под артиллерийской огонь попал один из последних кварталов, занятых ВСУ.