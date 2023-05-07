07 мая 2023, 12:28
Пригожин заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» не хотят переходить в другие воинские формирования
Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин: бойцы не хотят переходить в другие воинские формирования
Бойцы ЧВК «Вагнер» не хотят переходить в другие воинские формирования. Такое заявление сделал основатель частной военной компании Евгений Пригожин. Сообщение опубликовано в Telegram-канале его пресс-службы.
«Я в наших закрытых чатах специально задал вопрос всем командирам младшего звена, они сразу довели до бойцов: „Если что-то хочет, то может перейти в другие воинские формирования“. Все однозначно ответили „Нет“, причем в нецензурной форме», — поделился Пригожин.
Реклама
Ранее частная военная компания «Вагнер» выполнила поставленные перед ней цели в Артемовске. Проводимая в городе операция «Бахмутская мясорубка», так назвал ее Пригожин, была рассчитана на перемалывание украинских подразделений. Вагнеровцы успешно справились с задачей.
В сети также появились кадры горящего микрорайона Артемовска после удара ВС РФ по нацистам. Под артиллерийской огонь попал один из последних кварталов, занятых ВСУ.
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама