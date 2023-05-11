Спецоперация 11 мая 2023, 13:31 Пригожин уличил Зеленского в лукавстве Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин: контрнаступление ВСУ уже идет вопреки словам Зеленского РИА «Новости»

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Украинский президент Владимир Зеленский говоря о том, что требуется еще немного времени для начала контрнаступления, лукавит. Оно уже «идет полным ходом». Такое заявление сделал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Слова бизнесмена привела его пресс-служба.

«По поводу контрнаступления. Владимир Александрович Зеленский лукавит — контрнаступление идет полным ходом. <…> План ВСУ в действии: мы идем и захлопываем их, они захлопывают нас», — сказал Пригожин.

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По его мнению, украинским военным важно проломить Артемовское направление. Затем они могут пойти на Запорожскую область.

«Наступление ВСУ началось. Те части, которые прошли подготовку, получили необходимое вооружение, технику, танки. Они уже полностью задействованы», — добавил он.

Основатель ЧВК «Вагнер» допустил, что после того, как ВСУ опробуют свои силы, они задействуют северное и южные направления. Пригожин подчеркнул, что «вагнеровцы» продолжают выполнять боевые задачи».

Ранее Зеленский сказал о том, что Вооруженным силам Украины нужно еще немного времени для подготовки к контрнаступлению. По его словам, наступательные бригады уже сформировали, они готовы к атаке.