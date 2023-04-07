Важное 07 апреля 2023, 20:38 Пригожин сообщил об ожесточенных боях в районе ж/д вокзала Артемовска Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин: у ж/д вокзала Артемовска идут ожесточенные бои РИА «Новости»

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Штурм Артемовска продолжается. Российские бойцы сейчас ведут ожесточенные бои с ВСУ в районе городского железнодорожного вокзала. Об этом сообщили в Telegram-канале пресс-службы основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

«Что касается железнодорожного вокзала, действительно, подразделения ЧВК „Вагнер“ ведут там ожесточенные бои», — заявил Пригожин, отвечая на вопрос от издания «Главный ТВ».

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Ранее Пригожин опроверг информацию об отступлении украинских боевиков из Артемовска. Противник никуда не уходит, у них организована оборона внутри города, сказал он. При этом бизнесмен пообещал зачистить город, но предупредил, что после этого украинцы засядут на подступах к городу и в населенном пункте Часовой Яр.

По мнению бывшего офицера разведки морской пехоты США Скотта Риттера, ВСУ потерпят крупное поражение в Артемовске. Он призвал киевские власти еще раз подумать и понять, что их действия бессмысленны. По его мнению, армия Украины «никогда не оправится от Артемовска».