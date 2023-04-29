Важное 29 апреля 2023, 21:53 Пригожин сообщил о серьезном продвижении «Вагнера» в Артемовске Пригожин заявил о продвижении ЧВК «Вагнер» в Артемовске на 100-150 метров РИА «Новости»

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Российский предприниматель Евгений Пригожин сообщил, что бойцы частной военной компании «Вагнер» продвинулись за субботу, 29 апреля, в Артемовске на 100-150 метров. За противником остались 2,98 километра территории города, сказано в сообщении пресс-службы бизнесмена.

«Под противником в Бахмуте осталось 2,98 квадратных километров», — сказал Пригожин.

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За Артемовск вот уже полгода ведутся ожесточенные бои. Он является важным транспортным узлом для снабжения ВСУ.

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин допустил накануне, что компании придется отступить из Артемовска из-за нехватки снарядов. По его словам, запасов боеприпасов может хватить не то, что на недели, а на считанные дни. Бизнесмен сообщил, что «Вагнеру» придется либо уходить из города, либо оставаться погибать.