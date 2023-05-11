Спецоперация 11 мая 2023, 22:17 Пригожин сообщил о продвижении бойцов «Вагнера» в Артемовске Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин: группировка продвинулась в Артемовске на 220 метров РИА «Новости»

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Бойцы ЧВК «Вагнер» продвинулись в Артемовске еще на 220 метров. Об этом сообщил основатель частной военной компании Евгений Пригожин. Его заявление привела пресс-служба в Telegram-канале.

По словам Пригожина, бойцы «Вагнера» двигаются «в гнезде Бахмута (украинское название Артемовска — прим.ред.) в западном направлении».

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«Максимальное продвижение составило 220 метров. Занято 68 500 метров. Под контролем противника 2,18 километра», — сказал Пригожин.

Ранее стало известно, что во дворе жилого дома на территории Артемовска нашли кладбище техники НАТО, которую поставили украинским военным. Среди техники были разбитый бронеавтомобиль Senator, машина Humvee, а также остатки другой западной военной помощи ВСУ. После очередного боя украинские подразделения укрылись в жилых кварталах города и бросили военную технику.

Российские силы, действующие в Артемовске, ликвидировали офицера спецназа Сил специальных операций ВСУ Дмитрия Крамара. Он занимал пост заместителя командира 8-го полка Сил специальных операций ВСУ. Место постоянной дислокации этого подразделения — город Хмельницкий.